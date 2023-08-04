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В России оценили вероятность доллара по 100 рублей

Экономист Беляев не исключил рост курса доллара до 100 рублей в 2023 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Текущее ослабление курса рубля связано с внешними причинами и действиями спекулятивного характера. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он не исключил, что доллар может достигнуть отметки 100 рублей в этом году.

По словам экономиста, российский валютный рынок не очень объемный, и его довольно легко раскачивать действиями спекулянтов, чем они и занимаются.

»...внешняя сфера ...не способствует укреплению веры в национальную валюту, глубинные факторы тоже.... не дают оснований для того, чтобы рубль чувствовал себя по отношению к доллару прочно...Я думаю, что 100 (рублей за доллар. — «Газета.Ru») — это в данный момент маловероятно....Но это не значит, что он не может быть 100 где-нибудь осенью, если эта ситуация задержится в своей основе», — отметил Беляев.

В текущих условиях «дном» рубля могут стать отметки 100 рублей за один доллар и 110 руб. — за один евро, оценил для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При таком сценарии рост доллара к нацвалюте с начала года составит 43%, а с ноября – 64%. К отметкам в 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро нацвалюта может приблизиться в случае резкого снижения цен на нефть – ниже $70 за баррель, сказал Васильев.

В пятницу на торгах Мосбиржи курс доллара поднимался до 95 рублей впервые с 28 марта прошлого года. Евро поднимался до 104 рублей.

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.

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