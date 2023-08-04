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Белоруссия с 1 августа ограничила вывоз из страны мяса птицы

«Ъ»: Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров приостановлена для насыщения внутреннего рынка. При этом ограничения не распространяются на поставки в Китай и продукцию холдинга «Серволюкс Агро».

Еще одной причиной такого решения мола стать вспышка птичьего гриппа на некоторых птицефабриках.

Ранее в связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны, Турция до 1 ноября приостановила экспорт оливкового масла.

Турецкое Министерство опубликовало данные Международного совета по оливкам (IUC), согласно которым, из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире уменьшилось на 20%, а в Турции при этом оно выросло на 62%. Также увеличился и экспорт турецкого масла. Так, с ноября 2022 года по июль 2023 года он возрос на 240% и составил 136,5 тыс. тонн. В Анкаре отметили, что из-за роста экспорта в самой Турции цены выросли на 102%.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.

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