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В Швейцарии раскрыли сумму замороженных в стране российских активов

Минэкономики Швейцарии сообщило о замороженных в стране активах РФ на $8,6 млрд

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Global Look Press

В Министерстве экономики Швейцарии раскрыли сумму замороженных в Швейцарии российских активов, передает РИА Новости.

По информации источника, с ноября прошлого года эта цифра не изменилась, она составляет $8,6 млрд.

Евросоюз намерен создать правовую базу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России, писала газета «Известия» со ссылкой на Европарламент (ЕП).

В Брюсселе не раз заявляли, что эти средства будут направлены на восстановление Украины. Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявлял, что ЕК осенью 2023 года планирует внести законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

Между тем европейские эксперты признавали, что с законной конфискацией российских активов есть сложности.

В Кремле подчеркивали, что такими действиями Евросоюз преступает нормы собственного закона и Международного права.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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