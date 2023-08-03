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Банк Англии повысил ставку на 25 пунктов

Банк Англии повысил ставку до 5,25%

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Банк Англии повысил ставку на 25 пунктов — до 5,25%, сообщает пресс-служба регулятора.

В ведомстве отметили, что его задача заключается в том, чтобы удерживать рост цен в стране на низком и стабильном уровне и лучшим способом убедиться, что инфляция снижается, является решение о повышении процентных ставок.

В заявлении указано, что власти осознают, что повышение ставки скажется на затратах для граждан, однако, если не сделать этого сейчас, высокая инфляция может продлиться долго.

«Мы ожидаем дальнейшего снижения инфляции примерно до 5% в этом году и достижения нашей цели в 2% к началу 2025 года. Это означает, что цены будут продолжать расти, но они будут расти постепенно», — заявил регулятор.

Банк также сообщил о постепенном снижении уровня инфляции и цен в стране, причиной чего стало снижение цен на энергоносители. Однако инфляция все еще высока, намного выше цели в 2%, из-за ряда потрясений — пандемии коронавируса и связанной с этим нехватки рабочих рук, а также ситуации на Украине и удорожания продуктов, подчеркнули в ведомстве.

На днях Европейский центральный банк (ЕЦБ) также повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25%.

Ранее Центробанк РФ резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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