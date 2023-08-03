Россия впервые после разрыва зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу

Россия впервые после разрыва зерновой сделки 17 июля продала выросшую в цене пшеницу Египту. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные отраслевых аналитиков и Союза экспортеров зерна.

Египетский государственный импортер товаров первой необходимости — GASC — закупил у Москвы 300 тыс. тонн пшеницы по $250 за тонну на тендере 2 августа, а также стоимость фрахта $14 из порта Кавказ. Трейдеры Grain Flower и Aston продали по две партии по 60 тыс. тонн зерна, еще одну партию того же объема продала Olam. Зерно будет поставлено в Каир 1–10 сентября 2023 года. На тендер было подано 30 предложений, 20 из которых пришлось на российскую пшеницу. Все трейдеры установили одинаковые цены на нее — $250 за тонну. Единственной приобретенной Египтом партии пшеницы иного происхождения стала румынская от Viterra по $249 за тонну и $13,05 стоимость фрахта. Цена на румынское зерно была снижена в ходе переговоров, изначально его предлагали по $252 за тонну.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире. Практически все поставки в Каир в последние годы идут через GASC. В прошлом сезоне Египет нарастил закупки пшеницы из России на 61,1%. Они составили 8,1 млн тонн, сообщал Союз экспортеров зерна. Это второй результат после Турции. Анкара импортировала 9,2 млн тонн, на 33,8% больше, чем в минувшем сезоне. Цены на пшеницу в мире в моменте подскочили накануне после атаки на Одесскую область. Стоимость фьючерсных контрактов на поставку пшеницы на Чикагской бирже в моменте поднималась на 4,9% и достигала отметки $6,84 за бушель.

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