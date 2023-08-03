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Спрос россиян на наличные в июле оказался аномальным

ЦБ РФ: в июле объем наличных денег в обращении в России вырос на ₽388,7 млрд

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Shutterstock

В июле объем наличных, которые находятся в обращении в России, вырос на 388,7 млрд рублей, следует из данных Центробанка РФ. Спрос россиян на наличные оказался аномальным — в аналогичном месяце прошлого года показатель был вчетверо меньше — 97,7 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные РБК, связали нетипично высокий спрос россиян на наличные в июле с фактором отпусков «в новой реальности»: в условиях санкций против крупных банков, проблем с денежными переводами и обслуживанием карт за границей многим туристам для поездок нужны именно наличные. Также на тренд повлияли колебания валютного курса и спрос четырех новых регионов России на наличность, уточняется в статье.

Аноимальный спрос на наличные был и в июне из-за разового фактора — попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер». Россияне за один день, 23 июня, забрали из банков более 100 млрд рублей.

За январь-июль объем наличных на руках у населения и бизнеса достиг почти 1,9 трлн рублей. За весь 2022 год показатель составлял 2,24 трлн рублей, а рекордный прирост был достигнут в 2020 году во время пандемии (2,87 трлн рублей). ЦБ не считает, что увеличение наличной денежной массы в обращении в России не приводит к проблемам в осуществлении денежно-кредитной политики. Регулятор два раза повышал прогноз по приросту наличности — с 0,6–0,8 трлн рублей в феврале 2023 года до 1,3–1,5 трлн рублей в апреле, а затем до 2–2,5 трлн рублей в июле.

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.

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