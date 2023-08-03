Эксперты предрекают резкое подорожание шоколада

Цена фьючерсов на какао в Нью-Йорке превысила отметку в $3,5 тыс. за 1 тонну. Основной причиной роста стоимости стало сокращение производства в Западной Африке, которая является основным поставщиком двух третей мирового урожая какао-бобов. Проливные дожди в Кот-д'Ивуаре и Гане, главных производителях какао-бобов, негативно сказались на урожае, пишет газета «Известия».

Это связано с климатическим явлением, известным как Эль-Ниньо, которое приводит к повышенной температуре поверхности экваториальной части Тихого океана. В Африке оно вызывает сильные дожди, а в Южной и Центральной Европе — необычайную жару.

Часть урожая како-бобов была уничтожена болезнями и ливнями, сообщает глава Ghana Cocoa Marketing Company Фуад Мохаммед Абубакар. В результате фабрики не получают достаточного количества продукта.

Во время пандемии потребление натурального шоколада, в котором какао-бобы являются важным компонентом, снизилось, что позволило производителям создать запасы сырья. Однако спрос на соответствующую продукцию начал восстанавливаться, а запасы уменьшаться. Поставки новых партий находятся под угрозой из-за проблем в основных странах-экспортерах, отмечает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По прогнозу Bloomberg, урожай какао-бобов в Кот-д'Ивуаре (ответственном за около 40% рынка) сократится на 20% по сравнению с прошлым годом, а в Гане урожай будет ниже среднего исторического уровня.

Снижение производства какао-бобов отразится на ценах в мировом масштабе. Североамериканские фабрики по переработке какао-бобов сократились на почти 12% во втором квартале, достигнув самого низкого уровня с 2008 года, отмечает Bloomberg. Европейские и азиатские фабрики также сокращают производство минимального объема какао. Объем продажи шоколада в мире в 2022 году, согласно данным Euromonitor, сократился впервые за шесть лет. Фабрики сокращают производство из-за высоких цен на какао, что негативно сказывается на их прибыли, а также из-за инфляции, которая сказывается на потребителях.

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