Из-за аномальной жары в Греции резко снизится производство оливкового масла

Жара, засуха, вредители и лесные пожары станут причиной резкого снижения урожая оливкового масла в Греции, пишет libre.gr.

По данным портала, в стране урожай снизится на треть — с прошлогодних 300 тысяч тонн до 200 тысяч. Кроме этого, в Южной Европе показатель упадет сразу на 40%.

Европейская комиссия оценила, что производство оливкового масла в регионе сократится с 2,272 миллиона тонн 2022 года, до 1,391 миллиона тонн.

При этом до следующего сбора урожая в Греции остается еще два месяца, однако производители масла уже беспокоятся на фоне засухи и аномального повышения температуры, которое помешало завязыванию плодов.

До этого Минторг Турции объявил о приостановлении до 1 ноября экспорта оливкового масла.

Также сообщалось, что подорожание какао-масла отразится на росте цен на шоколад, но затронет не все его виды, которые продаются в России.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.