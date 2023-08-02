Запасы нефти в США за неделю рекордно снизились

Из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго Соединенных Штатов следует, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились сразу на рекордные за всю историю 17 миллионов баррелей, или 3,7%, — до 439,8 миллиона баррелей, передает РИА Новости.

Речь идет о неделе, которая завершилась 28 июля. Кроме этого, отмечается, что сокращение не затронуло стратегический резерв.

Портал DailyFX опросил аналитиков, и они сообщили, что ожидали сокращения запасов лишь на 1,4 миллиона баррелей.

В июле сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 14,2%, до $85,56 за баррель, что является максимальным значением с мая 2022 года.

27 июня генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил, что спрос на нефть в мире может вырасти до 110 млн баррелей в сутки к 2045 году. При этом совокупный спрос на энергоносители к этому сроку поднимется на 23%.

Ранее Bloomberg сделал прогноз, что потеря Россией статуса наблюдателя в ОПЕК вернет цены на нефть к $50 за баррель.