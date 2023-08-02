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Цены на российские нефтепродукты превысили потолок G7

Российские мазут и нафта торгуются выше $45, несмотря на ценовой потолок G7

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Reuters

Несколько видов российских нефтепродуктов торгуются по ценам, превышающим ценовой потолок стран «Большой семерки», что свидетельствует о росте стоимости российской нефти вопреки санкциям Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С февраля 2022 года действуют два ценовых потолка на продажу российских нефтепродуктов: $100 за баррель для бензина и дизтоплива и $45 за баррель для мазута и нафты. По данным аналитического агентства Argus Media, российская нафта и топочный мазут сейчас торгуются выше порога в $45, а дизель — выше $100 за баррель.

Бензин и газойль пока не превысили потолок G7, но также стремительно дорожают на фоне глобального роста спроса и приближаются к установленному пределу.

В прошлом месяце стоимость российской нефти марки Urals впервые превысила ценовой потолок.

Превышение ценового потолка предполагает запрет на использование транспортных и страховых услуг стран «Большой семерки», а также Австралии и ЕС. Однако поставки российской нефти и нефтепродуктов выше установленного порога танкерами и страховыми компаниями из других стран санкциям не подвергаются, пишет Bloomberg.

В конце июля власти сообщили о сокращении дисконта на российскую нефть.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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