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Банки Уолл-стрит нажились на сделках с рублем в обход санкций

Банки США заработали $6 млрд на сделках с российским рублем в 2022 году

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Крупнейшие банки США, в том числе Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan Chase, заработали миллиарды долларов на торговых операциях с российским рублем в 2022 году после введения санкций против России. Об этом стало известно из расследования Vali Analytics, опубликованного агентством Bloomberg.

Американские банки использовали в качестве посредников банки Казахстана и Армении, не попавшие под санкции Запада. Они покупали доллары у российских банков по заниженному внутреннему курсу рубля, а затем продавали их трейдерам Уолл-стрит, которые перепродавали валюту по более высоким ценам.

По данным источников, только Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan каждый заработал сотни миллионов долларов на этой схеме. В общей сложности торговля российской валютой принесла банкам около $6 млрд прибыли.

Сделки не нарушали санкционных ограничений, однако ранее объемы торговли между банками США и Казахстана и Армении были незначительными. Эксперты отмечают, что посредники воспользовались ситуацией для получения прибыли.

Некоторые банки, в том числе Bank of America и HSBC, избегали этих сделок из-за риска нарушить санкции.

В начале августа стало известно, сколько заработали российские миллиардеры в 2023 году.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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