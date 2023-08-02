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Турция оказалась в пятерке самых дорогих стран для российских туристов

АТОР назвала пятерку самых дорогих направлений для россиян летом

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

По ее словам, самое дорогое направление этим летом – Мальдивы со средней стоимостью поездки 390 тыс. рублей на двоих. На втором месте Куба — 238 тыс. рублей, далее Шри-Ланка — 213 тыс. рублей и Турция — 183-185 тыс. рублей на двоих.

Рост цен на зарубежные направления по сравнению с летом 2022 года составил 15%. По мнению Ломидзе, это связано с ослаблением рубля к доллару и евро.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что в 2023 году будет установлен рекорд по числу российских туристов в Турции.

В июле АТОР сообщала о сокращении продаж туров в Турцию на 35-40% по сравнению с 2019 годом из-за высоких цен. Средняя стоимость поездки выросла почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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