Курс доллара поднялся до 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Также стало известно, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля. В 12:05 мск курс евро рос на 0,87% и торговался на уровне 102,06 рубля.

Утром 1 августа российская валюта потеряла около 30-40 копеек по отношению к доллару и евро, затем перешла к укреплению.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться в интервале 89-92 рубля. Экономист уточнил, что сейчас на курс рубля по отношению к валютам давит острая геополитическая обстановка. Влиять на него может и ситуация на фронте, добавил он. По словам Григорьева, чем увереннее будут военные позиции России, тем прочнее будет рубль.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.