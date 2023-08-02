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В России определен список программ для предустановки на технику в 2024 году

Мишустин утвердил перечень из 40 программ для предустановки на технику

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обновленный перечень российского программного обеспечения, подлежащего обязательной предустановке на компьютеры, смартфоны и другие гаджеты в 2024 году. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным кабмина, пользователи гаджетов и дальше смогут самостоятельно выбирать, какими приложениями им пользоваться. Обязательная предустановка коснется мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров с цифровым блоком управления.

В обновленном перечне значатся такие популярные российские сервисы, как «Яндекс», «ВКонтакте» и продукция «Касперского». Кроме того, туда включили несколько отечественных видеосервисов. Всего в списке оказалось 40 программ.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на гаджеты, продаваемые в России, был принят в 2021 году. В перечень отбирают самые популярные программы с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей.

В начале марта стало известно, что Минцифры РФ намерено обязать производителей глубоко внедрять RuStore в смартфоны.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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