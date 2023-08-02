Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Европейские трейдеры нарастили закачку газа в хранилища Украины

ГТС Украины: европейские трейдеры активизировали закачку газа в хранилища Украины

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины заявил, что поступление газа из Европы на Украину с целью хранения в подземных хранилищах страны в июле 2023 года достигло почти 600 млн кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«В июле 2023 года на Украину поступило почти 589 млн куб. м природного газа из ЕС и Молдовы, из которых более 99% поступило на хранение... Основные объемы были завезены для хранения на Украине трейдерами-нерезидентами», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что европейские хранилища газа заполнены более чем на 85% и европейские трейдеры активизировали использование украинской газовой инфраструктуры.

Отмечается, что в июле закачка газа в украинские хранилища демонстрирует самые высокие показатели с февраля 2022 года.

В апреле текущего года в Министерстве энергетики Украины заявили, что компания «Укртрансгаз», оператор подземных хранилищ газа (ПХГ) страны, прошла сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, что даст возможность Украине использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран.

Ранее «Нафтогаз» объявил о прекращении поставок топлива «последней надежды».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях