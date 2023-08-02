Европейские трейдеры нарастили закачку газа в хранилища Украины

Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины заявил, что поступление газа из Европы на Украину с целью хранения в подземных хранилищах страны в июле 2023 года достигло почти 600 млн кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«В июле 2023 года на Украину поступило почти 589 млн куб. м природного газа из ЕС и Молдовы, из которых более 99% поступило на хранение... Основные объемы были завезены для хранения на Украине трейдерами-нерезидентами», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что европейские хранилища газа заполнены более чем на 85% и европейские трейдеры активизировали использование украинской газовой инфраструктуры.

Отмечается, что в июле закачка газа в украинские хранилища демонстрирует самые высокие показатели с февраля 2022 года.

В апреле текущего года в Министерстве энергетики Украины заявили, что компания «Укртрансгаз», оператор подземных хранилищ газа (ПХГ) страны, прошла сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, что даст возможность Украине использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран.

Ранее «Нафтогаз» объявил о прекращении поставок топлива «последней надежды».