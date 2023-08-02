В Бельгии пересмотрели отказ по разблокировке активов россиянина в Euroclear

Министерство финансов Бельгии приступило к пересмотру отказов в разблокировке активов Euroclear активов. Об этом сообщает газета »Коммерсант» со ссылкой на партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца.

По информации издания, в начале января частный инвестор, имеющий на брокерских счетах ценные бумаги на $10 млн, подал заявление на разблокировку активов, дивидендов по ним и купонов. Россиянин просил перевести бумаги и средства на счета в швейцарский банк, так как имеет вид на жительство ЕС.

В апреле Минфин Бельгии выдал разрешение на разблокировку купонов и дивидендов. После жалоб в ведомство и госсовет Бельгии заявителю выдали лицензии на разблокировку ценных бумаг.

27 июля стало известно, почему Евросоюз не может наложить арест на активы из России. Газета The Economist уточнила, что ЕС опасается конфисковать российские активы, которые накопились в европейском депозитарии Euroclear, так как это может повредить репутации евро.

Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля, сообщала «Москва 24».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.