Альфа-Банк поднял ставку по накопительному счету в рублях

Альфа-Банк улучшил ставку для новых клиентов по накопительному Альфа-счету в рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк предложил 10% годовых без дополнительных условий.

«Ставка действует для новых клиентов, действующих, у кого еще нет Альфа-Счета или кто не держал деньги на накопительных Альфа-счетах последние три месяца», — говорится в сообщении.

Кроме того, для текущих пользователей Альфа-счета банк сохраняет ставку до 7,5% годовых. При этом для премиальных ставка сохраняется на 8% годовых.