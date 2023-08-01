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Россияне стали в разы меньше жаловаться на санкции

ЦБ РФ: число жалоб россиян на санкции с января по июнь упало в восемь раз

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Число жалоб россиян на санкции, направленных в Центробанк РФ, с января по июнь сократилось в восемь раз. Это следует из отчета по работе с обращениями, опубликованного регулятором.

«За январь – июнь 2023 года в Банк России на рассмотрение поступило... 169,1 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Число жалоб снизилось на 11,4% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Среди основных факторов снижения – сокращение в 8 раз числа жалоб, связанных с введением санкций в отношении Российской Федерации», — говорится в документе.

Например, число жалоб россиян на банки, связанные с санкциями, за рассматриваемый период снизилось с 18,2 тыс. до 2,2 тыс. Как пояснил регулятор в своем Telegram-канале, речь идет об обращениях по поводу кредитных каникул, снятия наличной валюты и другим санкционным темам. Реже по поводу санкций стали жаловаться и на брокеров. Число негативных обращений в их адрес за полгода упало в 4,5 раза.

Число жалоб на страховщиков снизилось на 15,2%. При этом выросло число жалоб на микрофинасовые организации (плюс 17,3% с января). Как объяснил ЦБ, это произошло из-за активности мошенников, которые оформляют займы на чужое имя. Но во втором квартале такие обращения стали снижаться, уточнил регулятор.

В первом полугодии 2022 года каждая шестая жалоба, поданная в Банк России, была связана с санкциями.

Ранее Набиуллина заявила, что российский экспорт находится под двойным давлением санкций и конъюнктуры рынка.

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