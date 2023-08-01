Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали курс доллара на август

Финансист Чеврычкин спрогнозировал курс доллара в диапазоне ₽88-89 на август

close
100%
Depositphotos

Курс доллара в августе будет находиться в диапазоне 88-89 рублей, а евро — 98-99 рублей. Такой прогноз газете «Известия» дал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Накануне курс доллара поднимался до 92 рублей, евро — 102 рублей.

«Девальвация рубля к американскому доллару с начала года составляет 28,9% и 37,3% к евро. Ослабление в июле к доллару пока составляет 2,1%, а к европейской валюте — 3,5%. Единственным месяцем в этом году, который закрылся в минус, является январь», — рассказал эксперт.

По словам аналитика, спрос на валюту в России продолжает давить на курс рубля. В августе основными факторами давления могут стать геополитические события и окончание налогового периода, добавил он.

При этом курс рубля могут фундаментально поддержать растущие цены на нефть: котировки с начала лета увеличились на 18,3%, и это отразится на притоке валюты на внутренний рынок, допустил Чеврычкин. Он уточнил, что вторым драйвером укрепления нацвалюты может стать увеличение ключевой ставки Центробанка РФ в сентябре.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что 15 сентября ЦБ повысит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Сейчас она составляет 8,5% годовых. Регулятор 21 июля увеличил ее сразу на 1 п.п. на фоне роста цен в стране.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на курс рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях