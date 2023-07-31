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Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки

Набиуллина: потребуется более высокая ключевая ставка

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что потребуется более высокая ключевая ставка для достижения инфляцией цели. Об этом она сообщила в докладе о денежно-кредитной политике.

По ее словам, потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы мы завершили следующий год с инфляцией на цели вблизи 4%.

Ранее курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля, сообщала «Москва 24».

Также сообщалось, что Центральный банк России поддерживает инициативу депутатов Государственной думы, просивших из-за участившихся случаев хищения денег и ценностей из банковских ячеек регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к таким хранилищам.

Центральный банк заявил, что он готов усилить требования к хранению денег и других материальных ценностей в индивидуальных банковских сейфах (банковских ячейках).

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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