Крупнейший банк Швейцарии решил отказаться от клиентов из России

Крупнейший банк Швейцарии UBS собирается закрыть до 75% счетов россиян. Об этом сообщает NZZ am Sonntag со ссылкой на источники.

UBS считает взаимодействие с российскими клиентами слишком рискованным, поэтому намерен отказаться от него после поглощения банка Credit Suisse. Прежде всего закрывать счета будут «оффшорным клиентам», то есть лицам с российским паспортом, проживающим в других странах и обсуживающимся в Credit Suisse на трансграничной основе. По информации источника в банке, комплаенс UBS давно относился к России «с подозрением». Девять лет назад, после включения Крыма в состав России, банк перестал заключать новые сделки с клиентами из РФ.

UBS 12 июня официально объявил о завершении сделки по покупке обанкротившегося банка Credit Suisse.

По данным агентства Bloomberg, после банкротства финтех-стартапа Greensill Capital в 2021 году Credit Suisse заблокировал группу фондов на $10 млрд, которые до этого банк предлагал в виде безопасных вложений. Тогда же акции кредитной организации начали падать в цене, а в 2023 году она обанкротилась на фоне финансовых потрясений в мире.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии проводят расследование в отношении бывшего главы Credit Suisse.