«Алмаз-Антей» в этом году поставит оборудование для добычи газа на шельфе РФ

В этом году концерн «Алмаз-Антей» приступит к испытаниям и поставкам первого оборудования для российской добычи газа. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента разработки гражданской продукции ПАО «Газпром» Артем Шатраков.

«Как обычно, любой кризис — это не просто трудности, но и новые возможности. Развивая гражданскую продукцию, сферы, в которые мы четко идем, это те сферы, где сейчас нуждаемся в импортозамещении. Например, то оборудование, которое мы разрабатываем и производим для ПАО «Газпром», ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось. Это в чистом виде импортозамещение для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе», — уточнил Шатраков.

По словам Шатракова, эта работа ведется уже несколько лет, и будет продолжаться. Он отметил, что с заказчиком определили технические условия к изделиям, подготовили собственные силы к производству данного оборудования.

В этом году компания выходит на испытание оборудования, а также на серийные поставки первых комплектов. Кроме того, Шатраков отметил, что это оборудование является достаточно мощным технологическим прорывом.

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