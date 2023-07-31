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«Алмаз-Антей» в этом году поставит оборудование для добычи газа на шельфе РФ

«Алмаз-Антей» поставит оборудование для добычи газа на российском шельфе

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Пресс-служба «Роснефти»

В этом году концерн «Алмаз-Антей» приступит к испытаниям и поставкам первого оборудования для российской добычи газа. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента разработки гражданской продукции ПАО «Газпром» Артем Шатраков.

«Как обычно, любой кризис — это не просто трудности, но и новые возможности. Развивая гражданскую продукцию, сферы, в которые мы четко идем, это те сферы, где сейчас нуждаемся в импортозамещении. Например, то оборудование, которое мы разрабатываем и производим для ПАО «Газпром», ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось. Это в чистом виде импортозамещение для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе», — уточнил Шатраков.

По словам Шатракова, эта работа ведется уже несколько лет, и будет продолжаться. Он отметил, что с заказчиком определили технические условия к изделиям, подготовили собственные силы к производству данного оборудования.

В этом году компания выходит на испытание оборудования, а также на серийные поставки первых комплектов. Кроме того, Шатраков отметил, что это оборудование является достаточно мощным технологическим прорывом.

28 июля сообщалось, что загрузка мощностей российских предприятий достигла исторического максимума.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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