Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировано сокращение экспорта нефти в рамках ОПЕК+

Минэнерго: РФ уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава российского Министерства энергетики Николай Шульгинов на полях саммита Россия — Африка рассказал, что РФ в июле 2023 года начала работать над снижением экспорта «черного золота» по добровольным обязательствам в рамках Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Его слова передает ТАСС.

«Мы уже в июле начали сокращение, чтобы выйти на те договоренности, которые мы объявляли», — отметил Шульгинов.

Министр подчеркнул, что такая тенденция позволит России полноценно исполнить добровольно заключенные обязательства.

Накануне президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия — Африка» заявил, что Российская Федерация за два года в 2,6 раза увеличила экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в африканские страны.

До этого зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев спрогнозировал рост цены нефти до $90 за баррель в августе.

Ранее сообщалось, что будет с курсом рубля при резком падении цен на нефть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях