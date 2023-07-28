В России зафиксировано сокращение экспорта нефти в рамках ОПЕК+

Глава российского Министерства энергетики Николай Шульгинов на полях саммита Россия — Африка рассказал, что РФ в июле 2023 года начала работать над снижением экспорта «черного золота» по добровольным обязательствам в рамках Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Его слова передает ТАСС.

«Мы уже в июле начали сокращение, чтобы выйти на те договоренности, которые мы объявляли», — отметил Шульгинов.

Министр подчеркнул, что такая тенденция позволит России полноценно исполнить добровольно заключенные обязательства.

Накануне президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия — Африка» заявил, что Российская Федерация за два года в 2,6 раза увеличила экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в африканские страны.

До этого зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев спрогнозировал рост цены нефти до $90 за баррель в августе.

Ранее сообщалось, что будет с курсом рубля при резком падении цен на нефть.