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В Санкт-Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в «Пятерочках»

В Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка»

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании X5 Group, управляющей сетью магазинов.

Согласно заявлению X5 Group, решение о приостановке было принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности, когда несовершеннолетнему продали алкоголь в одном из магазинов. В компании отметили, что штраф после этого инцидента был оплачен еще в 2020 году.

«Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий», — заявили представители ретейлера.

Под управлением X5 Group по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22 тыс. 682 магазина, в том числе 20 тыс. 248 магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток» и 809 «жестких» дискаунтеров «Чижик».

До этого «Парламентская газета» писала, что в Госдуме хотят предусмотреть ответственность в Уголовном кодексе за фальсификацию пищевых продуктов в процессе их производства или реализации. Данная инициатива содержится в проекте постановления, который подготовили после «правительственного часа» с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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