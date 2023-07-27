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Олигархи из России тратили в Британии $1 млн в год, несмотря на заморозку счетов

NYT: Лондон помогает российским олигархам обходить санкции в плане трат на жизнь

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Британское правительство разрешало российским олигархам тратить более $1 млн в год в ряде случаев, хотя счета бизнесменов были заморожены, пишет газета The New York Times. Эти исключения называются лицензии, и они позволяют легально тратить деньги в Великобритании в условиях санкций.

«В первый год спецоперации Михаилу Фридману (основатель «Альфа-груп» — «Газета.Ru») за 9 месяцев 2022 года получил почти $400 тыс. Также Фридман получал ежемесячное пособие в размере почти $9 тыс. для удовлетворения основных потребностей своей семьи», — говорится в публикации.

Петр Авен (бывший акционер Альфа-банка), в свою очередь, ежемесячно получал порядка $77 тыс.

По информации газеты, в прошлом году британское казначейство выдало по меньшей мере 82 лицензии, и еще многие заявки находятся на рассмотрении.

Представитель Министерства финансов Великобритании отметил, что государство выдало лицензии для осуществления платежей на «основные нужды» и все расходы находятся под контролем.

Великобритания заморозила принадлежащие РФ активы на общую сумму £18,39 млрд ($20,95 млрд) с момента проведения Россией специальной военной операции на Украине. Фридман и Авен находятся под блокирующими санкции Евросоюза, их активы там заблокированы. Жизнь Фридмана, попавшего под европейские санкции, «была разрушена», заявил его адвокат в Европейском суде общей юрисдикции в июле.

Ранее Фридман пожаловался на безденежье из-за санкций.

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