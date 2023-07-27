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Россия и Африка планируют удвоить товарооборот в следующие несколько лет

Афрэксимбанк: РФ и страны Африки удвоят товарооборот в предстоящие четыре года

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Президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама в ходе своего выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка сообщил, что африканские страны и Российская Федерация планируют удвоить товарооборот в предстоящие четыре года, передает ТАСС.

Он отметил, что товарооборот между Россией и государствами Африки составляет $20 млрд.

«Это происходит несмотря на пандемию коронавируса и другие сложности, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Благодаря партнерству между Афрэксимбанком и Российским экспортным центром мы ставим перед собой задачу удвоить торговый оборот за грядущие четыре года», — сказал Орама.

По его мнению, эта цель является достижимой.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее патриарх Кирилл по ошибке назвал Путина Владимиром Васильевичем.

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