Стало известно, сколько кредитов банки реструктурировали россиянам с апреля

Во втором квартале 2023 года российские банки реструктурировали более 190 тыс. кредитов россиян на сумму 100 млрд рублей. Об этом Центробанк РФсообщил в своем Telegram-канале.

Реструктуризация подразумевает изменение условий по действующему кредитному договору (например, удлинение сроков займа) для улучшения финансового состояния клиента. В апреле-июне банки реструктурировали на условиях своих программ 183,9 тыс. кредитов на сумму 93,8 млрд рублей, уточнил регулятор. А на условиях кредитных каникул и ипотечных каникул, дающих право на отсрочку выплат — 7,7 тыс. займов на 5,9 млрд рублей.

«Кроме того, во втором квартале банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей по 29 тысяч кредитов на 12,8 млрд рублей», — говорится в посте.

Как следует из материалов ЦБ, всего с марта 2022 года по июнь 2023 года банки получили 3,406 млн заявлений от россиян об изменении условий кредитных договоров, в том числе более 3 млн — по собственным программам финансовых организаций, 380,9 тыс. – о предоставлении кредитных каникул и 18,1 тыс. – ипотечных каникул. Всего было одобрено 41,3% заявлений. Среди основных причин отказов остаются неподтверждение снижения дохода заемщика (43,4% от всех отказов) и превышение максимального размера кредита (43,2%). В ипотечных каникулах чаще всего отказывают из-за отсутствия информации, подтверждающей нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации (64,2%). Всего с марта 2022 года по июнь 2023 года была проведена реструтуризация 1,4 млн кредитных договоров россиян на сумму 643,6 млрд рублей.

Изначально механизм кредитных каникул был возобновлен в 2022 году на фоне антироссийских санкций. Затем он неоднократно продлевался. С 1 января 2014 года он будет работать на постоянной основе.

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