Путин заявил о весомом вкладе России в продовольственную безопасность

Президент России Владимир Путин в ходе саммита »Россия — Африка» заявил, что именно РФ вносит существенный вклад в продовольственную безопасность в мире, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что Россия в состоянии заместить украинское зерно, которое до 17 июля поступала в разные страны, в том числе Африки, в рамках зерновой сделки.

Российский лидера заверил гостей саммита, что РФ будет и дальше, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы.

Саммит «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербург 27–28 июля.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал президент Путин.

В этом документе глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Кроме того, российский лидер выступил за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20).

Ранее политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка».