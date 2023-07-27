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Три российских банка повысили ставки по ипотеке

Газпромбанк, Росбанк и «Уралсиб» повысили ставки по ипотеке после подъема ключевой ставки

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Depositphotos

После резкого увеличения ключевой ставки Центробанка — на 1 процентный пункт до 8,5% годовых — уже три российских банка подняли ставки по ипотеке на 0,2-0,5 процентных пункта, пишет РБК. Ухудшили условия по жилищным кредитам Газпромбанк, «Урасиб» и Росбанк.

Газпромбанк увеличил ставку на 0,5 п.п. до 12,3% по займам на сумму от 10 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах, следует из данных на его сайте. Росбанк повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п., рассказал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. Теперь взять ипотеку на новостройку или готовое жилье в банке можно под 12,5%. «Уралсиб» увеличил стоимость жилищных займов на 0,2–0,3 п.п., говорится в его тарифных планах. По кредитам на сумму до 6 млн рублей ставка выросла до 12,59% годовых, по займам от 6 млн руб. — до 11,99%. Telegram-канал «Ипотека и недвижимость» сообщил, что в ближайшее время ставки по ипотеке вырастут в банке «Открытие». «Сбер» и ВТБ, лидирующие на рынке ипотеки, пока не меняли условия кредитования.

ЦБ объяснил рост ключевой ставки на 1 п.п текущими темпами роста цен, которые в пересчете на год превысили целевые 4%. Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер объяснял «Газете.Ru», что если ключевая ставка увеличивается, например, на 1 процентный пункт, банки подстраиваются и тоже поднимают ставки на 1 п. п. или чуть выше.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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