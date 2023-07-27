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Власти назвали средний размер пенсии в новых российских регионах

Власти сообщили о среднем размере пенсии в четырех новых регионах России

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Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты РФ впервые сообщило о среднем размере пенсии в четырех новых российских регионах: Донецкой и Луганской народных республиках и в Запорожской и Херсонской областях, сообщает РБК.

С 1 марта 2023 года пенсии на этих территориях назначаются в соответствии с российскими нормами по заявлению местных жителей. Если после перерасчета пенсия окажется меньше, чем та, которую гражданин получал до 1 марта, государство доплатит ему разницу.

В настоящий момент средний размер выплат пенсионерам по четырем новым субъектам без учета компенсации составил 15,97 тыс. рублей. Наибольший средний размер пенсии — в Запорожской области — 17,84 тыс. рублей. Пенсии в ЛНР и Херсонской области составляют 16,73 тыс. рублей и 16,87 тыс. рублей соответственно, а в ДНР пенсионеры получали бы 14,23 тыс. рублей.

С учетом же компенсации части пенсий их средняя величина по всем новым регионам оказалась выше и составила на 30 июня 17,79 тыс. рублей. Таким образом, пенсионеры ДНР получают 18,29 тыс. рублей, Запорожской области — 17,92 тыс. рублей, ЛНР — 17,31 тыс. рублей, Херсонской области — 16,9 тыс. рублей. По состоянию на 21 июля средний размер пенсии по этим регионам стал еще выше и достиг с учетом доплат 18 235 рублей.

По данным, предоставленным агентству в Министерстве труда и социальной защиты РФ, численность граждан, которым на новых территориях установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тыс. человек, а средний размер доплаты — 3,97 тыс. рублей. Отмечается, что все граждане, которым положены пенсии по федеральному законодательству, получают ее в большем размере или на уровне прежнего. Так 87,4% пенсионеров в новых регионах получают выплаты больше, чем получали раньше, а 12,6% получают пенсии с доплатой до прежнего размера.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля, при этом выплаты индексируют до 371,31 рубля.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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