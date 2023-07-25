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На Украине призвали готовиться к трудному отопительному сезону

Центр исследований энергетики предупредил украинцев о непростом отопительном сезоне

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил граждан Украины о трудностях отопительного сезона. Его слова приводит украинская газета Klymenko Time.

«Я советовал бы всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной», — пояснил Харченко.

По его мнению, зима 2023/2024 года грозит оказаться наподобие предыдущей или даже холоднее. Он также рекомендовал жителям республики запастись топливом для поддержания работы электрогенераторов.

В июне пресс-служба Ассоциации городов Украины сообщала, что подготовка к отопительном сезону на Украине находится под угрозой срыва.

До этого глава Нацкомиссии Украины Константин Ущаповский заявил, что в обозримом будущем тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти вдвое. По его словам, повышение ставок для предприятий и домохозяйств необходимы для качественного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и тщательной подготовки к следующему отопительному сезону.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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