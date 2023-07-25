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Европейцы могут остаться без газа из-за США

La Croix: Европа рискует остаться без поставок газа из-за недовольства в США

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Markus Schreiber/AP

Европа может остаться без поставок газа из США, так как Вашингтон может в любое время прекратить их из-за недовольства местных производителей. Об этом сообщает La Croix.

Эксперты полагают, что Вашингтон в любой момент может «перекрыть кран». Причина в недовольстве местных производителей, считающих, что поставки в Европу приводят к росту цен на внутреннем рынке. В случае победы республиканцев на выборах на проблему обратят внимание.

Аналитики посчитали, что Европа попала в серьезную зависимость от американских поставок, когда отказалась от российского топлива. В свою очередь американцы резко нарастили добычу, что отрицательно влияет на окружающую среду, так как прирост выделения парниковых газов составил уже 20-45%.

Патрик Пуянне из Total Energies добавил, что перекрытие поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США может стать для Евросоюза (ЕС) настоящим шоком. При этом замены американскому газу на спотовом рынке попросту нет.

В конце июня польское издание Money.pl писало, что Россия стала основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу в первом квартале, что говорит о продолжении зависимости от российского топлива. При этом заявления властей страны об избавлении от зависимости оказались ошибочными.

Ранее аналитик Тимонин заявил, что США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

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