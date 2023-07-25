Путин поручил вовремя индексировать зарплаты бюджетникам во избежание «перетекания» кадров

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам дал поручение своевременно индексировать зарплаты бюджетников, сообщает ТАСС.

«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — поручил Путин.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для более объективной оценки ситуации с зарплатами работников бюджетных учреждений не надо брать в расчет руководство и их доходы.

Также Володин подчеркнул, что вопрос с доходами педагогов и уровнем средней зарплаты уже стоит на контроле. В качестве примера уровня разрыва зарплат он привел иерархию в больнице, где главврач получает в разы больше, чем рядовые сотрудники.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов высказался о возможности начислять зарплаты бюджетникам в цифровых рублях.