Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил вовремя индексировать зарплаты бюджетникам во избежание «перетекания» кадров

Путин дал поручение своевременно индексировать зарплаты бюджетников

close
100%
Depositphotos

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам дал поручение своевременно индексировать зарплаты бюджетников, сообщает ТАСС.

«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — поручил Путин.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для более объективной оценки ситуации с зарплатами работников бюджетных учреждений не надо брать в расчет руководство и их доходы.

Также Володин подчеркнул, что вопрос с доходами педагогов и уровнем средней зарплаты уже стоит на контроле. В качестве примера уровня разрыва зарплат он привел иерархию в больнице, где главврач получает в разы больше, чем рядовые сотрудники.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов высказался о возможности начислять зарплаты бюджетникам в цифровых рублях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях