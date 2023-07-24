Новак поддержал ограничение количества экспортеров бензина

Российский вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе которого выступил за предложения Министерства энергетики России по ограничению числа экспортеров бензина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

Согласно информации пресс-службы, Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями касательно наращиванию объемов продаж моторного топлива на отечественном рынке нефтепродуктов, включая биржевые торги.

Накануне Новак дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов. Вице-премьер дал распоряжение нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок. Причем такой приоритет должен соблюдаться даже тогда, когда экспорт кажется выгоднее, чтобы не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива.

До этого сообщалось, что правительство России прорабатывает различные варианты мер, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин.

Ранее стало известно о планах России добровольно сократить экспорт нефти.