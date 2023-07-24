Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шесть банков Киргизии приостановили переводы «Юнистрима»

Шесть банков Киргизии приостановили переводы попавшей под санкции системы «Юнистрим»

close
100%
Юнистрим

Шесть банков Киргизии приостановили работу с российской системой денежных переводов «Юнистрим». Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на данные сайтов банков.

«Банк «Компаньон», Finсa банк, «РСК Банк», «Капитал Банк», «Халык Банк» и «Банк Азии» на своих официальных ресурсах сообщили, что операции по системе недоступны. Банк «Компаньон» информировал, что в связи с санкциями недоступны входящие и исходящие переводы в долларах», — говорится в посте.

20 июля США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков, в том числе «Юнистрим» (является оператором одноименной платежной системы). Лицам США запрещено вести с ними бизнес, но операции с кредитными организациями доступны до 18 октября. О прекращении переводов «Юнистрима» заявили в национальном почтовом операторе Казахстана «Казпочте», крупнейшем банке Узбекистана Xalq banki (Народный банк) и местном Ипотека-банке. По информации ТАСС, казахстанский «Нурбанк» продолжил делать обслуживать переводы «Юнистрима».

В санкционный перечень США также попали «Тинькофф Банк», «Локо Банк», банк «Солидарность» и Петербургский социальный коммерческий банк.

Ранее «Тинькофф Банк» не смог назвать сроки восстановления международных переводов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях