Шесть банков Киргизии приостановили переводы «Юнистрима»

Шесть банков Киргизии приостановили работу с российской системой денежных переводов «Юнистрим». Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на данные сайтов банков.

«Банк «Компаньон», Finсa банк, «РСК Банк», «Капитал Банк», «Халык Банк» и «Банк Азии» на своих официальных ресурсах сообщили, что операции по системе недоступны. Банк «Компаньон» информировал, что в связи с санкциями недоступны входящие и исходящие переводы в долларах», — говорится в посте.

20 июля США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков, в том числе «Юнистрим» (является оператором одноименной платежной системы). Лицам США запрещено вести с ними бизнес, но операции с кредитными организациями доступны до 18 октября. О прекращении переводов «Юнистрима» заявили в национальном почтовом операторе Казахстана «Казпочте», крупнейшем банке Узбекистана Xalq banki (Народный банк) и местном Ипотека-банке. По информации ТАСС, казахстанский «Нурбанк» продолжил делать обслуживать переводы «Юнистрима».

В санкционный перечень США также попали «Тинькофф Банк», «Локо Банк», банк «Солидарность» и Петербургский социальный коммерческий банк.

Ранее «Тинькофф Банк» не смог назвать сроки восстановления международных переводов.