Компания «Нафтогаз Украины» объявила о прекращении поставок топлива с 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля <…> будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей <…> необходимыми объемами природного газа», — уточнили в сообщении.

В компании обратили внимание, за время пребывания на рынке в качестве поставщика «последней надежды», «Нафтогаз» обеспечивал топливом более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. предприятий тепловой генерации и других небытовых потребителей.

«Нафтогаз» на Украине является компанией-гарантом, которая обеспечивает газом потребителей, оказавшимся без топлива до тех пор, пока они не найдут другого поставщика.

23 июня стало известно, что «Нафтогаз» работает над получением в США компенсаций от РФ.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что cуд в Гааге обязал Россию заплатить Украине $5 млрд за активы в Крыму.