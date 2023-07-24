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«Нафтогаз» объявил о прекращении поставок топлива «последней надежды»

«Нафтогаз Украины» объявил о прекращении поставок природного газа с 23 июля

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РИА «Новости»

Компания «Нафтогаз Украины» объявила о прекращении поставок топлива с 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля <…> будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей <…> необходимыми объемами природного газа», — уточнили в сообщении.

В компании обратили внимание, за время пребывания на рынке в качестве поставщика «последней надежды», «Нафтогаз» обеспечивал топливом более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. предприятий тепловой генерации и других небытовых потребителей.

«Нафтогаз» на Украине является компанией-гарантом, которая обеспечивает газом потребителей, оказавшимся без топлива до тех пор, пока они не найдут другого поставщика.

23 июня стало известно, что «Нафтогаз» работает над получением в США компенсаций от РФ.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что cуд в Гааге обязал Россию заплатить Украине $5 млрд за активы в Крыму.

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