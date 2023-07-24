В России закрепили на постоянной основе право на кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право российских граждан взять кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Режим кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса действовал для заемщиков в течение ограниченного периода времени (до 30 сентября 2020 года). Также кредитные каникулы в условиях санкций действовали с 8 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе. Закон направлен на защиту прав россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Закон на постоянной основе предоставляет заемщику возможность потребовать от кредитора льготный период на полугодичный срок по кредиту (займу), размер которого не превышает значения, определенного правительством Российской Федерации.

До тех пор, пока кабинет министров не установить размер кредита, будет действовать предельные значения, установленные законодательством: для автокредитов — 1,6 млн рублей, для остальных — 450 тыс. рублей, а для кредитных карт — 150 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.