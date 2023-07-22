Глава «ИКС Холдинга» Черепенников умер в 40 лет

Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», — сообщается в пресс-релизе компании.

Причины смерти предпринимателя не сообщаются.

«ИКС Холдинг» был создан в 2018 году и объединил три группы компаний: группу «Цитадель», работающую в сфере информационной безопасности и производства СОРМ (систем технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий), группу «Форпост», со специализацией на решении вопросов, связанных с системной интеграцией и цифровой трансформацией крупных предприятий, а также инвестиционную группу «Криптонит».

Черепенников был единоличным акционером холдинга.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.