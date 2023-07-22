Стало известно, почему Евросоюз не может наложить арест на активы из России

Евросоюз (ЕС) пока не может достичь согласия по конфискации российских активов и передаче их Украине. Решению этого вопроса мешают юридические проблемы и возможный подрыв доверия к европейской валюте. Об этом пишет газета The Economist.

ЕС опасается конфисковать российские активы, которые накопились в европейском депозитарии Euroclear, так как опасается за репутацию евро. По мнению Европейского центробанка (ЕЦБ), любые действия против активов Центрального банка России могут пошатнуть доверие к европейской валюте и гособлигациям в качестве средства сбережения со стороны центральных банков во всем мире.

В публикации указали, что также предлагался вариант передачи частными компаниями, которые владеют российскими активами, средств в более высокодоходные инвестиции, а прибыль перевести в фонд ЕС. Однако этот вариант сняли с рассмотрения из-за высоких юридических рисков.

По данным издания, наложение ареста в одностороннем порядке также было отвергнуто, так как нарушает все нормы международного права. Речь идет о том, что страны обладают юрисдикционным иммунитетом относительно других стран и изъятия их собственности для погашения долгов. Поэтому санкции могут быть направлены только лишь для того, чтобы побудить Россию действовать иначе, а конфискация активов выходит за рамки этих действий.

21 июня руководитель Министерства по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что неправомерное использование замороженных из-за санкций российских активов должно быть исключено, так как такие действия можно будет оспорить в суде.

Ранее экономисты оценили вероятность изъятия замороженных активов России.