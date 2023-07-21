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Набиуллина назвала число россиян, которые пользуются переводами по номеру телефона

Наиуллина: почти половина россиян пользуются СБП, несмотря на первоначальный скепсис

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Почти половина россиян переводят деньги по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей, несмотря на первоначальный скепсис. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит RT.

«Я помню, и по карте «Мир» сколько было вопросов, критики, скепсиса, и по Системе быстрых платежей — кстати, которой сейчас пользуется практически половина нашего населения», — отметила она.

Глава ЦБ уточнила, что сейчас общество скептически относится к внедрению в России новой формы денег — цифровых рублей, которые должны будут соединить в себе свойства наличных и безналичных. Но она назвала это нормальной реакцией. Набиуллина подчеркнула, что насильно никого «загонять в цифровые рубли» регулятор не собирается.

Госдума приняла закон о цифровом рубле 11 июля, после этого его одобрил Совет Федерации. Изначально ввести новую форму денег в России предложил ЦБ. Глава комитета Госдумы по финасовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что цифровой рубль составит конкуренцию крупным банкам, в том числе занимающему более половины рынка Сберу.

В пятницу ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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