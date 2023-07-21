Центробанк России пообещал не заставлять россиян пользоваться цифровым рублем

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиян не будут заставлять пользоваться цифровым рублем, каждый сможет выбирать, какой формой рубля пользоваться, передает ТАСС.

«Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются», — сказала глава ЦБ и добавила, что в регуляторе надеются, что цифровым рублем будут пользоваться и он станет новой возможностью для граждан.

19 июля Набиуллина заявила, что массовое внедрение нового вида валюты может произойти в 2025 году.

Как сообщается на сайте ЦБ, цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний. Они будут открываться на платформе ЦБ, операции с ними будут проходить на этой платформе. Доступ к цифровым кошелькам будет через мобильные приложения банков и интернет-банки. От криптовалюты цифровой рубль отличается тем, что у нее нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.