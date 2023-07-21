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Центробанк России пообещал не заставлять россиян пользоваться цифровым рублем

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что никто никого загонять в цифровой рубль не будет

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Depositphotos

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиян не будут заставлять пользоваться цифровым рублем, каждый сможет выбирать, какой формой рубля пользоваться, передает ТАСС.

«Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются», — сказала глава ЦБ и добавила, что в регуляторе надеются, что цифровым рублем будут пользоваться и он станет новой возможностью для граждан.

19 июля Набиуллина заявила, что массовое внедрение нового вида валюты может произойти в 2025 году.

Как сообщается на сайте ЦБ, цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний. Они будут открываться на платформе ЦБ, операции с ними будут проходить на этой платформе. Доступ к цифровым кошелькам будет через мобильные приложения банков и интернет-банки. От криптовалюты цифровой рубль отличается тем, что у нее нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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