Аналитики предрекли новую проблему для экспорта украинского зерна

Корректировка маршрутов для вывоза украинского зерна после выхода РФ из зерновой сделки сократит ежемесячный экспортный потенциал Киева на 50%. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на расчеты аналитиков российской консалтинг-компании Argus Media.

«Отключение портов сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины с 7-8 млн тонн до примерно 4 млн тонн», — заявил аналитик Александр Мари.

«Это усиливает давление на глобальные продовольственные рынки и наносит серьезный удар по одному из крупнейших источников дохода Украины», — указывается в статье.

В материале отмечается, что выход России из зерновой сделки заставил Украину заняться поиском «более длинных и дорогостоящих маршрутов» для перевозки сельхозпродукции.

Согласно аналитическим расчетам, самый очевидный маршрут лежит через реку Дунай, но из-за аномальной жары уровень воды в реке сильно уменьшился, что затрудняет процесс отгрузки зерновых.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. РФ отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки.

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