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Аналитики предрекли новую проблему для экспорта украинского зерна

Bloomberg: экспорт Киева сократится на 50% в связи с прекращением зерновой сделки

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Shutterstock

Корректировка маршрутов для вывоза украинского зерна после выхода РФ из зерновой сделки сократит ежемесячный экспортный потенциал Киева на 50%. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на расчеты аналитиков российской консалтинг-компании Argus Media.

«Отключение портов сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины с 7-8 млн тонн до примерно 4 млн тонн», — заявил аналитик Александр Мари.

«Это усиливает давление на глобальные продовольственные рынки и наносит серьезный удар по одному из крупнейших источников дохода Украины», — указывается в статье.

В материале отмечается, что выход России из зерновой сделки заставил Украину заняться поиском «более длинных и дорогостоящих маршрутов» для перевозки сельхозпродукции.

Согласно аналитическим расчетам, самый очевидный маршрут лежит через реку Дунай, но из-за аномальной жары уровень воды в реке сильно уменьшился, что затрудняет процесс отгрузки зерновых.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. РФ отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки.

Ранее сообщалось, почему выросли цены на бензин.

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