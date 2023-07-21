Названы специальности в Москве, по которым зарплаты выросли сильнее всего за год

Средняя заработная плата в Москве в июле 2023 года демонстрирует рост на 11% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе «Авито Работа». По данным сервиса, водители такси стали зарабатывать в 2,2 раза больше — 85 533 рубля. Вторую строчку заняла позиция упаковщика с приростом в 1,8 раза — до 60 544 руб. На третьем месте — фасадчик — до 124 649 руб.

Далее с приростом зарплаты в 1,4 раза следуют оператор (71 151 руб.), бармен (62 285 руб.) и бариста (42 186 руб.). В 1,3 раза выросла оплата труда у логиста (86 777 руб.), бухгалтера (77 371 руб.), мерчандайзера (53 030 руб.), а также у мастера маникюра (92 836 руб.).

«Так, у барменов и бариста средняя зарплата выросла на фоне развития внутреннего туризма. Операторы и упаковщики являются востребованными сотрудниками на предприятиях малого бизнеса», — пояснил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

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