Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы специальности в Москве, по которым зарплаты выросли сильнее всего за год

«Авито Работа»: в Москве сильнее всего выросли зарплаты у водителей такси и упаковщиков

close
100%
Depositphotos

Средняя заработная плата в Москве в июле 2023 года демонстрирует рост на 11% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе «Авито Работа». По данным сервиса, водители такси стали зарабатывать в 2,2 раза больше — 85 533 рубля. Вторую строчку заняла позиция упаковщика с приростом в 1,8 раза — до 60 544 руб. На третьем месте — фасадчик — до 124 649 руб.

Далее с приростом зарплаты в 1,4 раза следуют оператор (71 151 руб.), бармен (62 285 руб.) и бариста (42 186 руб.). В 1,3 раза выросла оплата труда у логиста (86 777 руб.), бухгалтера (77 371 руб.), мерчандайзера (53 030 руб.), а также у мастера маникюра (92 836 руб.).

«Так, у барменов и бариста средняя зарплата выросла на фоне развития внутреннего туризма. Операторы и упаковщики являются востребованными сотрудниками на предприятиях малого бизнеса», — пояснил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

В июле сотрудники центра трудовых отношений Высшей школы экономики выяснили, кто в России получает самые высокие зарплаты. По их данным, размер вознаграждения зависит от возраста.

Ранее жители России назвали зарплату мечты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях