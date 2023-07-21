В Банке России прокомментировали повышение ключевой ставки до 8,5%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Центробанка рассматривал варианты увеличения ключевой ставки на 75 и 100 базисных пунктов, но были и более радикальные предложения. Ее слова приводит газета «Ведомости».

По словам главы ЦБ, повысить ставку было решено в связи с потребностью запустить ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на возвращение инфляции на уровень 4% к 2024 году.

«За последние месяцы произошли важные изменения в экономике», — указала Набиуллина.

Она пояснила, что во-первых, произошло окончание восстановительной фазы роста экономики, активизация спроса потребителей и острый дефицит рабочей силы. Во-вторых, замечено ускорение темпов инфляции, в-третьих есть ослабление рубля и в-четвертых зафиксирован рост инфляционных ожиданий.

21 июля Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых.

Ранее стало известно, что Сбер и ВТБ повысят ставки по вкладам.