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В Нидерландах заявили, что Евросоюз сейчас не готов конфисковать замороженные активы России

Власти Нидерландов заявили о неготовности Евросоюза сейчас конфисковать российские активы

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Virginia Mayo/AP

Власти стран Евросоюза пока не пришли к соглашению в вопросе изъятия замороженных российских активов и передаче их на восстановление Украины, заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен. Об этом сообщает РБК.

«Причины в возражениях Германии и юридических вопросах», — сказал советник премьера, отметив, что для передачи активов Украине нужны законные основания.

О несогласии Берлина изъять заблокированные активы Москвы и передать их Киеву писала газета Financial Times. По ее информации, власти ФРГ опасаются юридических рисков. Один из чиновников сказал, что это создаст прецедент, другой назвал предложение «нерабочим с юридической точки зрения».

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в июле заявил, что в Европе заморожено €207 млрд российских активов. Он отметил, что Еврокомиссия обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, в свою очередь, отметил, что неверные шаги в конфискации активов РФ станут позором для ЕС.

Ранее Набиуллина допустила обмен замороженными активами с Западом.

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