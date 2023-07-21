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В Ливане банки прекратили обслуживание клиентов

Банки Ливана прервали обслуживание клиентов из-за нападений недовольных вкладчиков

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David Weyand/imageBROKER/Global Look Press

Ассоциация ливанских банков (АЛБ) объявила о временном приостановлении обслуживания своих клиентов из-за новой волны нападений со стороны недовольных вкладчиков. Согласно заявлению АЛБ, опубликованному в Twitter, двери банковских учреждений будут закрыты на неопределенный срок с пятницы, 21 июля, по причине обеспечения безопасности сотрудников и предотвращения материального ущерба. Об этом пишет ТАСС.

18 июля неизвестный человек ворвался с гранатой в филиал банка Credit Libanais в городе Шхим и потребовал вернуть ему $35 тыс. с замороженного счета, который был блокирован три года назад в связи с финансовым кризисом. Получив часть необходимой ему суммы для оплаты лечения, преступник сдался охранникам. Аналогичные инциденты произошли 19 и 20 июля в Антельясе, Бейруте и Бинт-Джбейле. В среду АЛБ потребовала от властей обеспечить защиту банковских офисов от нападений, но правительство не предприняло соответствующих мер.

Еще один инцидент произошел в четверг в Син-эль-Филе, где двое злоумышленников, проникших в филиал банка Byblos Bank, угрожали поджечь помещение, если им не выдадут вклад на сумму $23 тыс. Поэтому АЛБ приняла решение о временном прекращении работы банковских учреждений.

В прошлом году ливанские банки дважды приостанавливали обслуживание клиентов, а в сентябре и октябре проводились предупредительные забастовки в знак протеста против попыток захвата банковских офисов.

Руководство АЛБ также выразило недовольство намерением властей провести аудит 14 крупных банков в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда по обвинениям в незаконном выводе валюты за рубеж.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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