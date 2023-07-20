В «Новатэке» назвали срок выхода первой линии «Арктик СПГ — 2» на проектную мощность

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон назвал срок выхода первой линии «Арктик СПГ — 2» на проектную мощность. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Михельсона, «Новатэк» собирается выдержать сроки запуска первой линии — 2023 год.

«Выход на проектную мощность потребует времени, мы рассчитываем (это произойдет) в первом квартале следующего года», — сказал он.

20 июля президент России Владимир Путин заявил, что проект «Арктик СПГ — 2» будет реализован в срок и с нужным качеством. В этот же день глава государства принял участие в церемонии отправки первой линии «Арктик СПГ — 2».

«Арктик СПГ — 2» является вторым крупнотоннажным проектом компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа после «Ямала СПГ».

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.