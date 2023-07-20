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Карты «Тинькофф банка» перестанут работать за рубежом

В «Тинькофф банке» заявили, что карты UnionPay перестанут работать за границей 20 июля

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Depositphotos

В поддержке «Тинькофф банка» заявили, что карты кредитной организации перестанут работать за границей 20 июля, их держателям советуют снять наличные. Об этом сообщает ТАСС.

«В России карта продолжает работать на территории страны без изменений. В другой стране рекомендуем снимать наличные в ближайшее время, так как сегодня карта перестанет работать», — заявили в банке.

Там отметили, что в текущий момент уточняют, в каких странах продолжат работать карты UnionPay.

До этого в «Тинькофф банке» заявили, что были готовы к введению санкций против банка со стороны США и Канады

В банке подчеркнули, что организация готовилась к подобной ситуации.

Там отметили, что сервисы и приложения «Тинькофф» работают как обычно.

Ранее Канада расширила санкции против Российской Федерации, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц.

Под санкции в частности попали российские сотовые операторы, «Тинькофф банк», Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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