С 1 августа в России произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров

В России пересчет пенсий работающим пенсионерам будет произведен с 1 августа, как это происходит ежегодно. Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», что максимальная выплата может увеличиться на стоимость трех пенсионных баллов.

Расчет будущей пенсии самостоятельно можно выполнить, разложив по баллам. Количество баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла определяется годом оформления пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составляет 123 рубля, поэтому прибавка в лучшем случае составит около 370 рублей в месяц. Для этого не требуется подача заявлений, перерасчет будет автоматическим.

Кроме того, с 1 числа каждого месяца традиционно проводится перерасчет пенсий для определенных категорий пенсионеров.

Перерасчет происходит для пенсионеров, которые уволились и перешли в статус неработающих, их пенсия увеличится на размер предыдущей индексации. Также пенсии удваиваются для тех, кто достиг 80-летнего возраста в предыдущем месяце. В настоящее время фиксированная часть пенсии для данной категории составляет 7567 рублей.

Все перерасчеты выполняются автоматически, и нет необходимости обращаться в Социальный фонд. Также возможны изменения пенсии для тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты.

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