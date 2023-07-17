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В России призвали не держать деньги на вкладах с высокими ставками

Экономист Гиринский: нельзя держать деньги на вкладах с высокими ставками из-за риска их потери

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Depositphotos

Размещение своих сбережений на вкладах с высокими ставками может быть чревато потерями всех средств. Об этом «Прайм» заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Если условия слишком хороши, то, скорее всего, у данной кредитной организации серьезные проблемы с ресурсами. По этой причине она может обещать высокий процент, но по факту не сумеет это выполнить», — предупредил эксперт.

По его словам, возникает риск потери всех средств. При этом часть рисков может покрыть система страхования вкладов. Но там действует ограничение по сумме в 1,4 млн рублей. При этом возмещение больших сумм возможно, но не гарантировано, так как там идет процесс конкурсного управления.

Он добавил, что перед размещением средств лучше всего проанализировать финансовое состояние банка и понять, насколько он сможет выполнять свои обязательства. Кроме того, можно проконсультироваться по этому вопросу со специалистом, который сможет сделать необходимые расчеты на основе данных кредитной организации.

12 июля в публикации Центробанка РФ (ЦБ) о кредитно-денежной политике сообщили, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» граждане России сняли со своих вкладов в банках страны 100 млрд руб.

Ранее сообщалось, в какой валюте сейчас выгоднее всего хранить деньги в России.

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